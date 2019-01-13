الاحتلال يفرج عن الأسيرين المقدسيين كركي وشريفة

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن أسيرين مقدسيين من سجن النقب الصحراوي، بعد إنهائهما مدة محكوميتهما البالغة بين 20و 35 شهرًا.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المقدسي إسماعيل محمود كركي (20 عامًا) من سكان بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد انتهاء محكوميته البالغة 35 شهرًا، وقد اعتقل منتصف إبريل 2016.

كما أفرجت عن الأسير المقدسي محمد خالد صلاح شريفة (20 عامًا) من البلدة القديمة بالقدس، بعد انتهاء محكوميته البالغة 20 شهرًا.

واتهم الأسيرين المحررين برشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على قوات الاحتلال.