ولويل يتسلم أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

رام الله- وطن: تسلم رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، اليوم الأحد، أمانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص للدورة القادمة الممتدة من الشهر الحالي حتى شهر سبتمبر المقبل من السيد عرفات عصفور أمين السر الحالي، ورئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد.

يشار الى أن أمانة السر تنتقل دوريا لدى كل من المؤسسات الأربع الرئيسية كل ستة أشهر، وهي اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اليوم بمدينة رام الله عقدها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني حول رؤية القطاع الخاص للوضع الاقتصادي حالياً ومستقبلاً.

وناقشت الورشة صياغة ورقة موقف استراتيجية من أجل استكمال الحوار الإقتصادي والإجتماعي مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والحكومة الفلسطينية، وذلك بحضور رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، ومجموعة من أهم شخصيات القطاع الخاص الاقتصادية.

ويضم المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في عضويته اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وجمعية البنوك، واتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا"، وجمعية الفنادق العربية، واتحاد شركات التامين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، ومجلس الشاحنين الفلسطيني ومنتدى سيدات الأعمال.