فتح: على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية إذا حاولت المساس بالرئيس

رام الله- وطن: حملت حركة فتح، دولة الاحتلال، مسؤولية المساس بالرئيس محمود عباس في حال حاولت المساس به.

يأتي ذلك بعد تصريحات لما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، دعا فيها إلى منع الرئيس عباس من العودة إلى الأراضي الفلسطينية في حال غادرها للقيام بزيارة خارجية.

وقال رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لـ"فتح" منير الجاغوب، "ان هذه الاعمال الإرهابية هي تعبير فاضح عن عجز إسرائيل على مواجهة السياسة التي ينتهجها الرئيس ومعه القيادة الفلسطينية والغالبية العظمى من أبناء شعبنا".

وأضاف الجاغوب في بيان له، مساء الأحد، "هي أعمال وتهديدات تعيد إلى الأذهان ما قامت به إسرائيل من حصار للشهيد المؤسس ياسر عرفات وما أدى اليه هذا الحصار من استشهاد الزعيم الخالد. وعلى إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما حاولت المساس بالرئيس محمود عباس".