اعتقال 4 شبان من الضفة بينهم اسير محرر

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان من محافظات الضفة.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من الاسير المحرر رامي فضايل، بعد مداهمة وتفتيش منزله في حي الطيرة بمدينة رام الله، و الشاب عز الدين محمد الهور (19 عاماً) و حمزة بسام جوابرة (19 عاماً) من منزله في مخيم العروب شمال الخليل . و الشاب أحمد إبراهيم العمور (19 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم .

كما جرى اقتحام قرية كفر عين شمال غرب مدينة رام الله.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر فراس حسن مرار وعدة منازل مجاورة وفتشها في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام دوريات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.