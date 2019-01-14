اجواء باردة وماطرة ومغبرة

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الاثنين، غائمأ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائجا .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائم وشديدة البرودة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائجا .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاربعاء، يكون الجو غائماً و شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق وفي من ساعات المساء يحتمل سقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البجر والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا .

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.