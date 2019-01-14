خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": وهم إيه اللي أنت جاي تقول عليه

على إثر مداهمات جيش الاحتلال اليومية المتكررة لمدينة رام الله / مركز ثقل القيادة السياسية " لدولة فلسطين" ، وعلى إثر وصول هذه القوات وتغلغلها وتمركزها في أحد أرقى أحياء المدينة حيث مقرات "دولة فلسطين" وأجهزتها الأمنية ومجلسها التشريعي ورئاسة الوزراء، وحيث مكان سكن بعض أصحاب صنع القرار بل ودائرة المقاهي والفنادق ... كتب الزميل معمر عرابي على صفحته الفيس بوكية عبارة ... "سقط الوهم .... رام الله المحتلة".

للوهلة الأولى ظننت أن هذا الذي كان طفلا في أزقة مخيم الجلزون قرب رام الله، ورامي الحجارة تجاه جنود الاحتلال في صغره، ومن مر بتجارب إعتقالية الواحده تلو الأخرى، ومن أصبح صحفيا ترصد الوكالة التي يقودها كل شاردة وواردة في ممارسات الاحتلال اليومية والتصدي لها ... أن لديه وهما بأن رام الله ليست محتلة الى يومنا هذا، وما جاء دخول القوات الى مواقع "أصحاب البي .... التقالي" إلا ليقلب الحقائق رأسا على عقب وتصبح رام لله بين عشية وضحاها تحت قبضة إحتلال جديد سوف تتنافخ له كل الهيئات الدولية والدول العربية شرفا ومن يعرف ربما يبدأ عزف الموسيقى العسكرية ويردد عبد الحليم حافظا مجددا ... يا أهلا بالمعارك ... يا بخت مين يشارك.

عبارة مقتضبة يسطرها معمر عرابي تنم عن حس إعلامي مشاكس تفرض علينا أن نفكر مليا .. وهل كانت رام الله في يوم من الأيام وعلى امتداد عصرنا الحديث غير محتلة؟

كما ويقودنا السؤال الى السؤال الذي يليه، فإذا كانت محتلة، فمن هم الواهمون؟

لنبدأ بالواثقين من بين الواهمين الذي لديهم قناعة راسخة بأن التوصيف الذي نحن عليه هذه الأيام هو توصيف دولة، حيث يؤكدون أنهم يملكون مقومات الدولة العربية التقليدية ، من مؤسسات رسمية ووزارات ووزراء وصلاحية إصدار جوازات سفر وأجهزة أمنية ومواكب رسمية تغلق الطرقات وتسبب أزمة سير خانقة قبل نصف ساعة من مرور الموكب وبعده بربع ساعة على الاقل، وعندما يريد الواحد منهم أن ينتقل من مدينة الى أخرى يوقفه حاجز عسكري إسرائيلي فيتظاهر أمام أبناء بلده من الغلبانيين أنه يجري إتصالات ليتم السماح له ولغيره من المجبرين على الانتظار عند الحواجز بالمرور. قد يجمل البعض الصورة ويقول لنا أننا دولة تحت الاحتلال. ويا سيدي .. يا معمر عرابي نخله إبن مخيم الجلزون فإن الواثقين من بين الواهمين بأن رام الله ليست محتلة، سيقولون لك أنه قد تم التواصل من قبل "الطرف الآخر" وليس " من قبل الاحتلال" وإبلاغهم بوجود " نشاط أمني".

الواهمون ولكن ليس المتأكدون أو الغارقون في وهمهم كما الشريحة الأولى من أن رام الله كانت محررة، هم المستفيدون من إمتيازات أعطيت لهم من الشريحة الأولى " واثق الخطوة يمشي ملكا كما تغني أم كلثوم" كامتايازات الموقع الوظيفي أو منصب في سفارة هنا وهناك أو في هذا الفصيل أو ذاك ومن بينهم بعض قادة فصائل اليمين وفصائل اليسار على السواء، المشهورين ببيانات الشجب والاستنكار والادانة والدعوة الى كذا وكذا أي جماعة " الفستق فاضي".

أما جماعة " الفستق ملان" فهم كل من تمر من أمامه دورية عسكرية إسرائيلية فلا يتأخر أو يتردد عن رشقها بما توفر لديه من "سرارة" أو على الآقل " بشتيمة من العيار الخفيف أو الثقيل" أو بالحجارة وعندما توقفه دورية عسكرية فلا يبتسم مطلقا في وجه جنودها ومجنداتها. جماعة الفستق ملان، يفتحون بيوتهم ومنازلهم لك عند الحصار، يطعمونك من طعامهم، ويقدمون لك ما تيسر من النقود إن تقطعت بك سبل الوصول الى بلدتك أثناء الحصار. جماعة "الفستق ملان" لا يتسوقون من متاجر الاحنلال ولا يبتاعون سراويلهم من هناك، ويعرفون تمام المعرفة أن الصراع الجوهري والأساسي هو مع الاحتلال ، ويدركون تمام الادراك جدلية العلاقة بين الوطني والطبقي، فنراهم ينتقلون "بخفة ورشاقة" من مظاهرة حاشدة ضد قانون الضمان الاجتماعي، الى حيث دخل جنود الاحتلال في أرقى أحياء مدينة رام الله، ليس لاحتساء " نسكافيه" وإنما لرشق الحجارة.

شركة الكهربائيات تلك التي تقول لك أن من ليس لديه النقود لابتياع مدفأة فليحضر الينا دون خجل ليحصل عليها مجانا ... لم تكن في يوم من الأيام واهمة بأن أرضنا ليست محتلة، كافة مظاهر التعاضد والتضامن بيننا لم يكن لديها وهم من أن رام الله محررة، أن يتوجه أهالي شويكه الكرام الى مخيم عسكر وبحوزتهم مبلغ مالي يريدون دفعه الى أهلهم في المخيم الذين إحتضنوا ولدهم الشهيد وتم هدم منزلهم لهذا السبب يريدون دفع تكاليف إعادة بناء المنزل، ويستقبلهم أهالي المخيم بالآحضان والدموع ويعيدون الأموال بل ويعلنون إستعدادهم لبناء منزل ذوي الشهيد في شويكة، لم ولن يكونوا يوما من الواهمين بأن رام الله ليست محتلة.

الرائع محمود الفطافطة عندما يكتب على صفحته الفيس بوكية قائلا " إنه شقيقي‼... بانتهاء هذا اليوم يكون قد قضى في محبسه 16 سنة من أصل 18 سنة… عمره 58 سنة، قضى منها 28 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني.. أنجب أربعة أبناء، ابنان، وبنتان.. الابن الأول تخرج من الجامعة وتزوج، والابنة الكبيرة تخرجت وتزوجت وأنجبت، والثانية تخرجت وقريباً ستتزوج، بينما الابن الثاني فملتحق بالتوجيهي.. سنوات طويلة في السجن لم يمكث بين عائلته إلا سنوات قليلة..أما الزوجة فإنها أيقونة في الصبر والمواجهة وتحدي الصعاب والقيام بالمسؤوليات اللامنتهية…السجن لم يذله بل هو قد ذل السجن وسجانيه.. في سنوات سجنه الطويلة كتب الكثير وتعلم الكثير وصادق الكثير الكثير فاحبوه إنسانا وحرا وقائدا… انه شقيقي حسن " أبو تامر" الذي أجاد الانتماء للوطن ولقضيته وشعبه مثلما أجاد دمه دروب الجسد…" .. لم يكن على الاطلاق واهما بأن الاحتلال قد زال.

يا معمر ..... وهم أيه اللي أنت جاي تقول عليه ... دا أنت عارف قبله معنى الوهم إيه. سأختصر بقصيدة صغيرة قالها يوما الراحل صخر حبش .. أبو نزار

قالوا إعترف

وإنهد سقف الصومعة

ورأى الفتى

دون الكرامة .. مصرعه

صرخت هروات المحقق

إعترف .. وإختر لتنجو بنفسك

واحدة من أربعة

إما ألقيت زجاجة نارية

أو صخرة

أو شدت متراسا من الحقد

أو سرت وسط المعمة

إعترف لتخرج بنفسك

من دوار الزوبعة

بصق الفتى دمه

على وجه جلاده

وقال ... إني قد فعلت الأربعة

الى الواهمين بأن رام الله غير محتلة .... ببساطة .. بل بمتهى البساطة .... أنتم طالق بالأربعة.

وتحيتي لك يا معمر عرابي .. خريج أكاديمية مخيم الجلزون.