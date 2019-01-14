فوزان لبرشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني

وطن: حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً على ضيفه إيبار بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو" مساء الأحد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وتقدم لويس سواريز بالهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 19، ثم ضاعف ليونيل ميسي النتيجة بالدقيقة 53، ليعود سواريز ويكمل ثلاثية "البرسا" في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة، واصل "البلوجرانا" تحليقه في صدارة "الليجا" بوصوله للنقطة 43، بينما توقف رصيد إيبار عند النقطة 22 بالمركز 16.

بدوره، حقق ريال مدريد الانتصار بهدفين لواحد خلال مواجهة ريال سوسيداد، ليرفع مدريد رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 26 نقطة بالمركز السابع.

وسجل مودريتش هدف ريال مدريد الأول بالدقيقة 13، وتعادل كاناليس لريال بيتيس في الدقيقة 68، واقتنص ريال مدريد هدف الانتصار بأقدام داني سيبايوس من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 88، حيث أرسل كرة قوية في أسفل يمين مرمى بيتيس، ليؤمن "الميرنجي" النقاط الثلاث.