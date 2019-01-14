استشهاد الطفل عبد الرؤوف صالحة متأثرا بجراحه شرق جبالي

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الصحة، صباح الاثنين، أن الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحه (14 عاما) استشهد جراء إصابته بجراح خطيرة.

ومنذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي تعمدت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المشاركين في مسيرات العودة من الشباب والأطفال والنساء وكبار السن، وتعمدت استهداف الطواقم الطبية والصحفيين.

واستشهد خلال مسيرات العودة السلمية 247 مواطنا، منهم 44 طفلًا.