صحة غزة لـ وطن: مستشفى الهلال الاماراتي برفح مهدد بالاغلاق خلال ساعات لنفاد الوقود

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة لوطن للانباء، ان مستشفى الهلال الاماراتي في رفح يوشك على الاغلاق بسبب نفاد الوقود.

وقال القدرة: " لقد بدأ العد التنازلي لاغلاق المستشفى المتوقع خلال ساعان لانه لايوجد اي استجابة حتى اللحظة لحل مشكلة الوقود التي يعاني منها القطاع.

واضاف في حديث خاص لـ وطن، "مايجري لمستشفى الهلال الاماراتي ينطبق على باقي المستشفيات فهي مهددة ايضا بالاغلاق خلال الايام القليلة القادمة لانه لايوجد اي تدفق للوقود من الجهات المانحة، ولذلك ستستنزف الكميات الموجودة داخل المولدات الكهربائية".

وحسب صحة غزة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.