الاحتلال يجري تدريبات تحاكي تسلل مسلحين واخلاء غلاف غزة

وطن: نفذ جيش الاحتلال اليوم الأحد في المجلس الاستيطاني "اشكول" تدريباً دواسع النطاق، يحاكي وقوع حرب مع قطاع غزة، يتخللها تسلل مسلحين فلسطينيين من القطاع لأحد الكيبوتسات المجاورة؟

و يحاكي التدريب وقوع اصابات مباشرة في صفوف المستوطنين في عدة كيبوتسات قرب الحدود، وسيناريو آخر يحاكي وقوع حريق في أحد المصانع الاسرائيلية جراء سقوط صاروخ واغلاق طريق اشكول الوحيد، واصابة صاروخ لمزرعة دواجن، وانقطاع التيار الكهربائي في كل مستوطنات غلاف غزة، جراء اصابة شبكة الكهرباء بصواريخ.

وحاكى التدريب ايضا سيناريو اخلاء كيبوتسات غلاف غزة من المستوطنين تحت وطأة اطلاق النار.

و في الآونة الاخيرة تم تشكيل غرفة عمليات جديدة في منطقة اشكول وتم تجهيزها بطائرة مسيرة يمكن استخدامها ليلاً و نهاراً.

وعلى ضوء التدريبات العسكرية قال رئيس المجلس الاستيطاني اشكول، غادي يركوني: "إن التهديدات آخذة بالازدياد وتتطور، و علينا ان نكون يقظين لأي سيناريو محتمل وقوعه"