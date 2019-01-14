الحراك العمالي لاسقاط قانون الضمان يطالب هيئة التنسيق الوطني في منظمة التحرير بالاعتذار

رام الله- وطن: استنكر الحراك العمالي الفلسطيني بيان هيئة التنسيق الوطني في منظمة التحرير الذي يطالب بمقاطعة الاضراب الشامل يوم الثلاثاء، بحجة انهم هم المخولون باصدار قرارات الاضراب.

وطالب الحراك في بيان له هيئة التنسيق الوطني، بالاعتذار للعمال والموظفين وان يجلبوا الفتنة الى الساحة.

وأكد الحراك على استمرار الدعوة للاضراب الشامل في الضفة غدا الثلاثاء، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، والمشاركة في المسيرة الحاشدة بعد ظهر الغد من مسجد الحرس في الخليل.