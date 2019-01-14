الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزل وبركس وبئر مياه في يطا جنوب الخليل

الخليل- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في منزل وبركس وبئر مياه ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الجوايا شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في منزل وبركس وبئر مياه قيد الانشاء، تعود ملكيتها للمواطنين عبد المطلب حماد النواجعة، وموسى حسن الشواهين.

وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية "التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي".