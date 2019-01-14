الجديد: حسن نصر الله على رأس عمله وخطابه القادم في شباط

رام الله - وطن: أفادت معلومات صحفية لبنانية أن حسن نصرالله الامين العام لحزب الله على رأس عمله وبكامل نشاطه وبصحة جيدة، مشيرة الى ان اول خطاب له سيكون في 11 شباط ذكرى انتصار الثورة الايرانية والخطاب الثاني في 16 شباط ذكرى اغتيال القادة الشهداء.

وأوضحت المعلومات التي نشرتها قناة الجديد اللبنانية أن كل ما يُسرب من مقاطع صوتية لنصرالله حول صحته مأخوذ من خطابات قديمة ولم يتوجه نصرالله بأي رسائل "صوتية" للجمهور.

وكان قد غرّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، نافياً الادعاءات الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نشرت صباح اليوم تقارير عن تدهور الوضع الصحي لنصر الله وخضوعه لعلاج مكثف بين بيروت وطهران بسبب اصابته بالسرطان.