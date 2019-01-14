الاحتلال يمنع سفر 23 مواطنًا من معبر الكرامة

اريحا- وطن: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 23 فلسطينيًا من السفر عبر مبعر الكرامة مع الجانب الأردني يوم الأحد بحجة المنع الأمني.

وحسب الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها الاثنين فإن 9735 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأكدت أن عدد المغادرين بلغ 5572 مسافرًا والقادمين 4163 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 23 مواطنًا.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الاثنين من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.