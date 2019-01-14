تشييع جثماني الشهيدين قديح وصالحه في غزة

غزة- وطن: شيع المواطنون في قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثماني شهيدين ارتقيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة بمناطق متفرقة من شرقي قطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد أنور محمد قديح (33) عاماً، في بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عقب إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه ومن ثم موارته الثرى في مقبرة البلدةن كما ادى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحه (14) عاماً، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد أن ألقى عليه ذويه نظرة الوداع الأخيرة لموارته الثرى.