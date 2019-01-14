بالصور والفيديو| عائلة الغروف تغلق شوارع اريحا غضبا

رام الله - وطن: اعتصم العديد من أهالي مدينة أريحا، وعائلة الغروف في المدينة، اليوم الإثنين، وأغلقوا شوارع المدينة واشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجا على تسليم المتهم بقتل المغدور رائد الغروف، للاحتلال.

واغلق المعتصمون الشوارع واشعلوا الاطارات المطاطية احتجاجا على تسليم الشرطة الفلسطينية المتهم بقتل المغدور رائد الغروف للاحتلال، بدعوى أنه يحمل الهوية المقدسية

وقال إسلام الغروف شقيق المغدور لـوطن، إنهم وعقب حضور المحكمة في رام الله حول القضية، وبعدما تأكدوا من عدم تواجد المتهم سامح ناصر الدين، قرروا الاحتجاج على تسليمه بهذه الطريقة.

وأعرب الغروف عن غضب العائلة ورفضها لعملية التسليم "السرية" دون إبلاغ أحد من العائلة بذلك.

وتساءل عن المسؤول و"المستفيد" من تسليم المتهم ناصر الدين للجانب الإسرائيلي.

وأكدت مصادر لـوطن أن محكمة الجنايات الكبرى عقدت اليوم جلسة حول القضية برام الله، دون حضور المتهم سامح ناصر الدين.

وبينت المصادر عدم وجود قرار قضائي باخلاء سبيله او تسليمه لاية جهة كانت.

وأضافت أن هيئة المحكمة استندت الى "علمها الشخصي" بأن المتهم بالقتل تم تسليمه للاحتلال، دون أية مستندات رسمية توضح قرار تسليمه.

وانفردت وكالة وطن، أمس الأحد، بنشر معلومات حول قيام الشرطة الفلسطينية بتسليم المتهم بقاتل الغروف الى الإسرائيليين، دون علم النيابة العامة (للاطلاع على التقرير اضغط هنا)