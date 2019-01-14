شبان يغلقون طريق بلدة الجديرة احتجاجا على مقتل الشاب اياد برجس

رام الله- وطن: أغلق شبان، اليوم الإثنين، الطريق الفرعية لبلدة الجديرة شمال غرب القدس.

وقال وليد عزام أحد شهود العيان لوطن، ان الشبان أغلقوا مدخل بلدة الجديرة الفرعي، حدادا على روح الشاب اياد برجس الذي توفي أمس خلال اشتباك مسلح بين الشرطة ومسلحين، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأضاف عزام ان اغلاق الطريق الفرعية ما زال حتى اللحظة، موضحاً ان المدخل الرئيسي للبلدة مفتوح.

وحملت عائلة الشاب اياد برجس الشرطة مسؤولية مقتل ابنها في الرام امس، في بيان صدر عنها صباح اليوم.

واكدت العائلة في بيان صحفي وصل وطن، ان ما جرى امس في الرام هو اطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها ابنهم اياد برجس برفقة شاب اخر من العائلة، نافيا حدوث اي اشتباك مسلح .

وكانت الشرطة اعلنت امس عن وفاة الشاب اياد عبدالفتاح برجس (25 عاماً)، خلال اشتباك مسلح بين الشرطة ومسلحين، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفيما يلي نص بيان عائلة برجس:

ولكم في القصاص حياة يا اولو الالباب:

ان ما حدث مع ابننا الشاب اياد كان على النحو التالي:

اولا .. تم إطلاق النار على السيارة التي كان يقودها المغدور برفقة شاب آخر من العائلة ،، ولم يكن هناك أي اشتباك مسلح كما تروج له بعض صفحات التواصل الاجتماعي .

ثانيا .. عناصر الشرطة التي أطلقت الرصاص على المغدور هي التي تقوم بالدوام في بلدة الرام وقد جاء أحد الشرطه لينتقل الشاب بعد إطلاق النار عليه لأن السيارة التي كان يقودها غير قانونية وبعد أن شاهد الشرطي حالة الشاب فر هاربا الي مركز الشرطه ..

ثالثا .. لقد اتخذت العائلة قرارها بعدم دفن الشاب الا بعد اعتراف واضح وصريح من قبل جهاز الشرطة بقتلها للشاب.

رابعا .. ستعتبر العائلة كل المحاولات للتهرب من الدم كمن يصب الزيت في النار ..

واننا في العائلة نحمل كامل المسؤولية لجهاز الشرطة الذي لا زال يمعن في إطلاق النار على أبنائنا دون رقيب أو حسيب ..

عائلة برجس

شو طبيعته هالرصاص اللي ما ببين أثره إلا ع اولاد البلد !