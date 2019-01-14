سلطة النقد تنفي لوطن ارسال تعميم للبنوك للالتزام بالدوام غدا

رام الله - وطن: نفت سلطة النقد لوطن للانباء ان تكون قد ارسلت تعميما للبنوك بشأن التزام الدوام غدا الثلاثاء.

وقالت سلطة النقد لوطن للانباء ان سلطة النقد لم ترسل اي تعميم للبنوك بشأن التزام الدوام غدا الثلاثاء.

وردا على سؤال ان كان يٌسمح للبنوك بالاضراب غدا التزاما بدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط الضمان قالت سلطة النقد " نحن والبنوك لسنا جزء من هذا الاعتصام، وغدا هو يوم دوام طبيعي".

وكانت مصادر قد ذكرت ان سلطة النقد قد ارسلت تعميما للبنوك للالتزام في الدوام غدا الثلاثاء.

من جانبها اكدت جمعية البنوك الفلسطينية لوطن انه لم يصلها اي تعميم من سلطة النقد بشأن التزام الدوام غدا الثلاثاء.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط الضمان الاجتماعي قد دعا لاضراب شامل في الضفة الغربية غدا الثلاثاء ضمن احتجاجاته الشعبية المطالبة باسقاط الضمان الاجتماعي.