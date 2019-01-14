بالأسماء.. النقابات والاتحادات والشركات والمؤسسات المضربة غداً رفضاً لقانون الضمان

رام الله- وطن: أعلنت النقابات الحرة والنقابات واللجان العمالية الحرة والنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية والشركات والمصانع والمراكز والمؤسسات والمنشآت المشاركة في اضراب غدٍ الثلاثاء، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

فيما يلي القائمة :

1. نقابة موظفي الإدارة العامة في شركة كهرباء الشمال.

2. نقابة موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)

3. نقابة موظفي شركة جوال.

4. نقابة العاملين في شركة التأمين الوطنية.

5. نقابة كهرباء طوباس.

6. موظفي شركة كيو بال للتجارة – القريني.

7. موظفي شركة سمور للأقمشة.

8. موظفي شركة بيلار.

9. موظفي شركة مفروشات الأغبر.

10. نقابة عمال الخدمات السياحية.

11. موظفي وعاملي شركة قزمار للصناعة.

12. موظفي شركة المجد للمفروشات.

13. موظفي الشركة المتحدة لتجارة السيارات.

14. موظفي الشركة الوطنية لإدارة النفقات الصحية (نات هيلث).

15. نقابة العاملين في شركة كهرباء طوباس.

16. نقابة الخياطين.

17. لجنة عمال المطابع والاعلام.

18. اللجنة العمالية في مصانع الشرق العربية للفوط.

19. موظفي شركة الأخرس للوحات الكهربائية.

20. اللجنة العمالية في مصنع الصفا للألبان.

21. لجنة عمال المخابز.

22. لجنة عمالية في شركة دايمنشن هيلث كير.

23. لجنة العاملين في مصانع الزيوت النباتية.

24. اللجنة العمالية في مصانع الشنار للمواد الغذائية.

ب. اللجان العمالية، متمثلة بالتالية أسماؤهم:

1. لجان عمالية ونقابة شركة دار الشفاء للصناعات الدوائية.

2. اللجنة العمالية – شركة بيرزيت للأدوية.

3. لجان عمالية ونقابة شركة القدس للمستحضرات الطبية.

4. لجان عمالية ونقابة شركة بيت جالا للأدوية.

5. لجان عمالية شركة ترست للتأمين.

6. لجان عمالية شركة فلسطين للتأمين.

7. لجان عمالية شركة المشرق للتأمين.

8. لجان عمالية شركة تمكين للتأمين.

9. لجان عمالية ونقابة بنك القاهرة عمان.

10. لجان عمالية مصرف الصفا.

11. لجان عمالية شركة سبيتاني وسبيتاني هوم.

12. لجان عمالية شركة دواجن فلسطين "عزيزة".

13. لجان عمالية ونقابة العاملين في المطاعم والفنادق.

14. لجان عمالية مجموعة عنبتاوي.

15. لجان عمالية شركة بيبسي.

16. لجان عمالية موظفي نقابة المحامين.

17. لجان عمالية الأمانة العامة للمدارس الخاصة (65 مدرسة في الضفة الغربية).

18. لجان عمالية شركة بي سي آي.

19. اللجنة العمالية لشركة حرباوي الصناعية – فرع نابلس.

20. اللجنة العمالية –البنك الأهلي الأردني.

21. لجنة عمالية شركة الجرارات الفلسطينية "كتربيلر"

22. لجنة عمالية شركة بال غاز.

23. اللجنة العمالية لمصنع الراجح للمنظفات – نابلس.

24. اللجنة العمالية – شركة التكافل للتأمين.

25. لجان عمالية شركة اكسبيرتس.

26. اللجنة العمالية لشركة دايمنشنز هيلث كير.

27. اللجنة العمالية لشركة الأخوة المتحدون للاستثمار والتسويق.

28. اللجنة العمالية لموظفي شركة البينار.

29. لجنة موظفي مستشفى كاريتاس للأطفال.

30. لجنة العاملين في المستشفى الإنجيلي العربي.

31. اللجنة العمالية لمصانع الشرق العربية لصناعة الفوط

32. لجنة العاملين في مصنع البريق للمنظفات – جنين

33. نقابة عمالية المدارس الانجيلية.

34. لجنة عمالية شركة مصانع بوظة الأرز

ج. المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، متمثلا بالتالي أسماؤهم:

1. نقابة المحاسبين الفلسطينيين.

2. نقابة المهندسين الزراعيين.

3. نقابة المهندسين – مركز القدس.

4. نقابة الطب المخبري.

5. اتحاد العاملين في البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6. نقابة الأطباء البيطريين.

7. نقابة أطباء الأسنان.

8. نقابة الصيادلة.

9. اتحاد المعلمين الفلسطينيين.

10. نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

11. نقابة الأطباء.

12. نقابة المحاميين الفلسطينيين.

13. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين – الأمانة العامة.

د. الشركات والمؤسسات والمحلات والمصانع والمراكز والمنشآت التالية:

1. موظفي شركة يونيبال.

2. موظفي شركة التوريدات الطبية.

3. موظفي سلطة النقد.

4. موظفي شركة كوكا كولا.

5. نقابة مدارس الفرندز.

6. موظفي التكامل الهندسية.

7. موظفي شركة السلعوس الدولية للاستثمار.

8. موظفي شركة كهرباء محافظة القدس.

9. موظفي شركة مطاحن القمح الذهبية.

10. موظفي الشركة الفلسطينية للسيارات.

11. موظفي شركة عز المسلماني.

12. موظفي الشركة العربية واومينال للمستحضرات الطبية والزراعية.

13. شركة الأناضول للرخام والجرانيت – بيت فجار بيت لحم

14. شركة زلموط اخوان.

15. شركة دلتنا للأنظمة المتقدمة.

16. شركة الجنيدي لمواد الألبان.

17. محلات بالونز.

18. شركة جيلانكو للتجارة والصناعة.

19. مدرسة تراسنطا الثانوية – أريحا.

20. شركة أدفايس لتكنولوجيا المعلومات.

21. مركز الدكتورة أولفدان المصري لطب الأسنان.

22. مصنع صن تكس للصناعة والاستثمار.

23. شركة زيد للمفروشات.

24. شركة بترا للتجارة الدولية – فرع فلسطين.

25. شركة البريق للمنظفات والتسويق.

26. شركة الأندلس لصناعة النايلون.

27. شركة سيف للمفروشات.

28. شام للتمديدات الصحية والتدفئة المركزية.

29. شركة الشرق الأوسط لمواد التجميل.

30. شركة بروجينير.

31. شركة تيلي لينك للاتصالات.

32. شركة انتجريتيد سوليوشنز.

33. شركة رويال الصناعية.

34. شركة مأمون نيروخ للتجارة الدولية.

35. مؤسسة الليث التجارية.

36. موظفي بنك اللإستثمار الفلسطيني.

37. شركة القدس للمصاعد.

38. المستشفى الأهلي في الخليل (وقفة احتجاجية جزئية).

39. معرض تالا للكمبيوتر – الخليل.

40. شركة المحتسب للتكييف.

41. شركة اعالي البحار للتجارة الدولية - الخليل.

42. شركة اتكو الهندسية للتجارة والتعهدات - بيتونيا.

43. منجرة الرازم.

44. موظفي شركة ابو لبن للتجارة العامة.

45. موظفي مستشفى الميزان التخصصي.

46. شركة أبعاد للمقاولات.

47. مدرسة راهبات مار يوسف الثانوية – رام الله.

48. شركة القريني للصناعة والتجارة.

49. شركة الشريف لصناعة وتجارة المواد الغذائية في الخليل.

50. موظفي شركة الزلموط للتوزيع.

51. موظفي شركة العقيد الهندسية.

52. شركة عسل تكنولوجيز.

53. موظفي بلدية الخليل.

54. منجرة الأهرام.

55. مدرسة الكلية الأهلية.

56. موظفي شركة مؤسسة الأيام

57. شركة الأخوة المتحدون

58. شركه اوبتيكال سليوشنز

59. اللجنة العمالية لشركة بونتوبلو

60. موظفي مجموعة عمار العقارية للتطوير العقاري

61. مركز الخطوة الصغيرة.

62. الجمعية الألمانية لتعليم الكبار.

63. شركة أبو شمسية للتجارة والتسويق.

64. شركة شمس الدوحة للتجارة والتسويق.

65. شركة شمس البيرة للتجارة والتسويق.

66. شركة نيسان للتصميم والديكور.

67. موظفين شركة صن تكس للصناعة والاستثمار.

68. شركة بروجينير تكنولوجيز.

69. موظفو شركة أيز للتجارة والاستثمار.

70. شركة التميت "Ultimit turnkey solutions".

71. موظفين شركة سيزار للأدوية.

72. موظفو مطعم زياره.

73. شركة EXALT Technologies.

74. معرض لؤي زاهدة للاتصالات – الخليل.

75. معرض علي فون للاتصالات – الخليل.

76. شركة الشرق الأوسط للاتصالات – الخليل.

77 المنار للكمبيوتر والاتصالات – الخليل.

78. معرض تالا للكمبيوتر و للاتصالات – الخليل.

79. معرض تويتر موبايل للاتصالات – الخليل.

80. معرض cpu للاتصالات – الخليل.

81. معرض مدار للاتصالات – الخليل.

82. معرض ايفون اكس للاتصالات – الخليل.

83. معرض بيتا للالكترونيات – الخليل.

84. شركة الاسراء للاتصالات – الخليل.

85. معرض سمارت فون للاتصالات – الخليل.

86. شرطة علي زاهدة للاتصالات – الخليل.

87. معرض موبي تيك للاتصالات – الخليل.

88. شركة keytech

89. عيادة الدكتور فراس عليان – طبيب وجراح الفم والأسنان.

90. شركة سامر الشعبي للاستثمار العقاري والتجارة العامة.

91. مركز خدمات شركة كول يو في كافة المدن.

92. موظفي شركة زمزم للصناعات البلاستيكية.

93. موظفي مجموعة القواسمي للإعمار.

94. موظفي شركة CCC BIM.

95. حضانة Baby Planet.

96. نادي تراي فيتنيس.

97. حلويات الأمراء – رام الله.

98. لجنة العاملين في المجلس المشترك الأعلى للنفايات الصلبة – الخليل بيت لحم.

99. شركة LeSara Logistics.

100. مدارس نور الهدى التطبيقية.

101. إدارة وموظفي مطعم نيرفانا العائلي – بيت لحم.

102. مدينة المفروشات – بيت ساحور.

103. موظفي شركة فنادق ومطاعم الرويال كورت.

104. مختبرات ميدي كير.

105. شركة الزيتونة للاتصالات.

106. نقابة اختصاصيي البصريات الفلسطينيين.

107. الشركة الفلسطينية للمحركات.

108. عمال وموظفي شركة بلاستيك بيت لحم.

109. العاملين في مجموعة القواسمي للإعمار في مدينة الخليل ورام الله وأريحا.

110. شركة الوطنية لصناعة الكرتون.

111. شركة النخبة للمنتجات الاسمنتية - مجدي قنديل.