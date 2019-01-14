تأكيداً على ما نشرته وطن:الشرطة تقر بتسليم المتهم بقتل الغروف للاحتلال

رام الله- وطن: تأكيداً لما نشرته وطن ، أمس الأحد، بشأن تسليم المتهم بقتل الشاب رائد الغروف، أصدرت الشرطة بياناً توضيحياً أكدت فيه تسليم المتهم للاحتلال.

وجاء في بيان للشرطة الذي وصل وطن ، اليوم الإثنين، أن "شرطة رام الله وعملا بالاتفاقيات المعمول بها وبعد استكمال الاجراءات اللازمة قامت بتسليم احد الموقوفين في القضية المذكورة للارتباط العسكري الفلسطيني بعد عقد جلسة تحقيق مشتركة كونها قضية جنائية ولكون المتهم المذكور يحمل هوية اسرائيلية واخذ التعهدات اللازمة لضمان استمرار محاكمة الموقوف المذكور في المحاكم الاسرائيلية".

وأوضح بيان الشرطة أن "هذا الاجراء المتبع وفقا للاتفاقيات الموقعه وتم حسب الاصول".

وكانت وطن، انفردت أمس بنشر تقرير حول تسليم سامح ناصر الدين المتهم بقتل الغروف للاحتلال، دون علم النائب العام الفلسطيني، فيما رفضت عائلة ناصر الدين الخطوة لرفضها تدخل الاحتلال في الشأن العام الفلسطيني.

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وبعد تسليم المتهم سامح ناصر الدين، اعتصم العديد من أهالي مدينة أريحا، وعائلة الغروف في المدينة، اليوم الإثنين، وأغلقوا شوارع المدينة واشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجا على تسليم المتهم للاحتلال.

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