بلدية البيرة توقع برتوكول تعاون فني مع هيئة تشيجع الاستثمار الفلسطينية

البيرة- وطن: تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني وبحضور وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، وقعت بلدية البيرة اليوم ممثلة برئيس البلدية عزام اسماعيل، مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية ممثلة برئيسها التنفيذي هيثم الوحيدي برتوكول التعاون الفني المشترك، حيث تعتبر بلدية البيرة من أولى البلديات في الوطن، التي بادرت لتوقيع هذا البرتوكول لأهميته الكبيرة في تنمية التعاون بين بلدية البيرة وهيئة تشجيع الاستثمار، والذي من شأنه توفير بيئة جاذبة للاستثمار في المجالات المختلفة، وتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة، لا سيما في مجال توسيع الاستثمار.

هذا وحضر حفل التوقيع الذي اقيم داخل مقر بلدية البيرة ، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام لله والبيرة خليل رزق الى جانب ثلة من رجال الاعمال الفلسطينين والاكاديميين والمثقفين الممثلين عن مؤسسات حكومية وهيئات محلية ،اضافة لشخصيات اعتبارية ورسمية فلسطينية، الى جانب اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس التنمية الاقتصادي .

عزام اسماعيل رئيس بلدية البيرة اكد خلال كلمته التي سبقت حفل التوقيع، الى اهمية البرتوكول الفني في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بلدية البيرة مع هيئة تشجيع الاستثمار ، وتجسد الإرادة القوية لكلا الطرفين في الدفع قدماً، لتمكين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بين الطرفين .

وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، شدد خلال كلمته على المضي قدماً في تقديم المزيد من التسهيلات المحفزة على الاستثمار، وفق افضل الممارسات الدولية، بما يمكن من جذب المزيد من الاستثمارات، و ضرورة تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع فرق العمل، نحو تعزيز مناخ الاستثمار الذي يعتبر ضرورة هامة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل في جذب الاستثمارات وتعزيز الاستثمارات القائمة.

فيما تحدث وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، على أهمية وضرورة تقديم مقترحات تسهل من الاجراءات الاقتصادية من قبل الهيئات المحلية ، للمحافظة على التطور الذي حقق فلسطينيا لاسيما في تقرير البنك الدولي، حيث تقدمت فلسطين أكثر من ستة وعشرين درجة إقتصاداً .

وفي ذات السياق اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي على الدور الريادي للهيئة، مشيرا الى اهمية توقيع برتوكول فني مع بلدية البيرة لما له من منافع اقتصادية كبيرة لكلا الطرفيين .

يذكر بأن البرتوكول الفني، الذي وقع ببين بلدية البيرة وبين هيئة تشجيع الاستثمار سيعمل على تسهيل كافة انواع المشاريع على المستثمرين، وسيمكن البلدية من خلال وحدة التنمية والاستثمار، من تقديم خدمات استلام طلبات الاستفادة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار .

كما وسيعمل البرتوكول، على ان تقدم البلدية الاولوية للمستثمرين وتسريع حصولهم على التراخيص اللازمة لمشاريعهم ، حيث ستقوم البلدية من خلال البرتوكول بالتشبيك بين هيئة تشجيع الاستثمار والمغتربين والمستثمرين الاجانب، لعرض افضل فرص الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية .