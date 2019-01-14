الاحتلال يعيد فتح طريق راس كركر_دير بزيع بعد اغلاق شهرين ومدخل أوصرين

رام الله- وطن: اعادت سلطات الاحتلال ، اليوم الاثنين، فتح طريق راس كركر_دير بزيع والمعروفة باسم (طريق العنب) غرب رام الله، بعد ان اغلقته امام المواطنين لأكثر من 3 شهور.

وقال مدير عام الشؤون المدنية في محافظة رام الله رجا ياغي، ان اغلاق هذا الطريق منذ اكثر من ثلاثة شهور، قد شكل معضلة كبيرة للمواطنين، الذين اضطروا لسلوك طرق اخرى بديلة، زادت معاناتهم وكلفتهم وقتا طويلا للوصول الى قراهم ومنازلهم.

وفي ذات السياق، فتحت سلطات الاحتلال اليوم مدخل قريه اوصرين في نابلس، التي كانت اغلقت منذ ثلاثة اسابيع من قبل قوات الاحتلال.

وقال مدير عام الشؤون المدنية في نابلس لؤي السعدي، ان اغلاق هذا المدخل قد شكل خنقا لهذه القرية، وسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وحال دون حرية حركتهم في الدخول والخروج من وإلى القرية، مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلتها الهيئة تجاه فتح هذا المدخل.