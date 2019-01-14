شركتا ببسي وكوكا كولا تؤكدان التزامهما بالاضراب غدا واغلاق كافة فروعهما

رام الله- وطن: أكد شركتا ببسي وكوكا كولا، التزامهما بالاضراب غدا رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، واغلاق كافة فروعهما.

وقال حسام زيبار مدير الانتاج في شركة "ببسي" لـ وطن إنهم ملتزمون في الاضراب يوم غد الثلاثاء، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، مع اغلاق كافة فروع الشركة.

وأكد فهمي نصار ممثل العاملين في شركة كوكا كولا لـ وطن التزامهم بالاضراب الشامل غداً، والرافض لقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً الى أن كافة فروع المؤسسة في مختلف مناطق الضفة سيتم اغلاقها.