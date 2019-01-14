رئيس جامعة القدس يستقبل السفير السنغافوري تعزيزاً لسبل التعاون المشترك

القدس- وطن: استقبل رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس سفير جمهورية سنغافورة غير المقيم والمعتمد لدى فلسطين هاوازي دايبيHawazi Daipi ، بهدف التعرف على الجامعة وبرامجها المختلفة ومبادراتها البحثية والمجتمعية، بهدف بناء شراكات علمية وأكاديمية مشتركة بين الطرفين.

وقدم أبو كشك نبذة تعريفية عن جامعة القدس وكلياتها وبرامجها الشاملة لجميع متطلبات المجتمع ونهضته، والانجازات العلمية والمجتمعية النوعية التي تحققها رغم الظروف الاستثنائية التي تحيط بها كونها الجامعة الوحيدة في مدينة القدس وتحمل اسمها، والأنشطة المختلفة التي تقودها الجامعة والتي تسعى من خلالها الى المساهمة في التغلب على هذه التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في القدس وباقي فلسطين.

وتحدث أبو كشك عن اتفاقيات التعاون البحثية والأكاديمية والمشاريع العلمية المتنوعة التي أبرمتها الجامعة مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي تقوم بها الجامعة على الدوام.

وأكد أبو كشك على تطلع جامعة القدس إلى بناء علاقات تعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية في سنغافورة، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفة، والأستفادة من النموذج الأستثنائي في النهضة والبناء التي تجسدها سنغافورة، ومشدداً على أهمية التعاون المشترك وما سيحققه من نجاح يسهم في توسيع العلاقات المستقبلية.

وأشاد السفير هوازي دايبي بإنجازات جامعة القدس، متمنيا لها المزيد من التقدم في خدمة العلم في فلسطين وخارجها. وتعهد السفير بالعمل على ربط الجامعة مع مؤسسات التعليم العالي في سنغافورة للتعاون في المجالات العلمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك.

وأكد السفير السنغافوري على تطلعه الدائم لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وسنغافورة، وبناء المزيد من جسور التعاون بين الشعبين الفلسطيني والسنغافوري، مشيراً إلى أنه زار فلسطين عدة مرات وتعرف خلالها على المؤسسات الفلسطينية، مشدداً على أهمية تطوير هذه العلاقات وتعزيزها ببرامج تعاونية مشتركة.