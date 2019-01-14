شركة الجبريني لوطن: ملتزمون بالاضراب غداً وندعو الحكومة للتراجع عن قانون الضمان

رام الله- وطن: أكد حسام الجبريني المدير المالي والإداري لشركة الجبريني، مساء اليوم الأحد، لـ وطن مشاركة كافة العاملين في الشركة بالاعتصام الرافض لقانون الضمان الاجتماعي غداً الثلاثاء.

وأوضح الجبريني إن كافة فروع الشركة من الشمال حتى الجنوب أعلنت التزامها في الاضراب الشامل غداً رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذا الإضراب من شأنه أن يضعف الاقتصاد الوطني الفلسطيني، داعياً الحكومة للتراجع عن قانون الضمان.