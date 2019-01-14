جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً حسب منصة الباحث العلمي Google Scholar

بيرزيت- وطن: أعلن موقع Webometrics قائمته التصنيفية الجديدة –نسخة كانون الثاني 2019- التي تستند لمعطيات منصة الباحث العلمي (Google Scholar) لعدد الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية، ووفق القائمة المعلنة تصدرت جامعة بيرزيت الجامعات الفلسطينية في القائمة التصنيفية الجديدة التي تحوي ما يزيد على ستة آلاف جامعة من مختلف دول العالم. وتبعاً للمعطيات المعلنة فقد نجحت 13 جامعة فلسطينية في دخول القائمة، جاءت جامعة بيرزيت في مقدمتها، وفي المرتبة 28 بين الجامعات العربية المدرجة في القائمة والتي بلغ عددها 327 من 18 دولة عربية، وحلت في المرتبة 1482 عالمياً.

يستند هذا التصنيف لعدد الاقتباسات التي حصلت عليها الأبحاث العلمية المنشورة لأساتذة الجامعات الذين لديهم حسابات معلنة على منصة الباحث العلمي. وقد تم ترتيب الجامعات بناءً على مجموع عدد الاقتباسات للعشرة أساتذة الأوائل في كل جامعة، مع استثناء الأول من كل قائمة من أجل الحصول على تمثيل أفضل لمستويات الجامعات. وتبعاً لذلك فقد بلغ مجموع الاقتباسات لأساتذة جامعة بيرزيت المشمولين ضمن الإحصائية 35,144 إشارة اقتباس، بزيادة 25% مقارنة بنسخة التصنيف السابقة وبزيادة 47% عن النسخة قبل السابقة.

وبهذا الإعلان، تكون جامعة بيرزيت قد حصلت على الترتيب الأول محلياً للمرة السادسة على التوالي ضمن نفس القائمة، حيث تعتبر الاقتباسات التي تحصل عليها المنشورات العلمية مؤشراً مهمّاً لجودة وتأثير تلك المنشورات. وتأتي هذه النتائج بالتوازي مع الازدياد المطرد لعدد المنشورات وعدد الاقتباسات للمنشورات الصادرة عن أعضاء الهيئة الاكاديمية والباحثين في الجامعة حسب قاعدة بيانات Scopus)) ذائعة الصيت التي تعتمد عليها التصنيفات العالمية لقياس الإنتاج والجهد البحثي للجامعات.