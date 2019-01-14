نقابة موظفي بلدية الخليل تؤكد لـوطن المشاركة في الإضراب غداً

الخليل- وطن: أكدت نقابة العاملين في بلدية الخليل لوطن، المشاركة في الإضراب الذي دعا له الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان.

وقال الناطق باسم النقابة دياب الجنيدي لـوطن، إن النقابة وجهت دعوة لجميع موظفي البلدية للمشاركة في الاضراب كيوم مساهمة يخصم من اجازاتهم السنوية، رفضا لقانون الضمان ودعما للحراك الموحد.

وأشار الجنيدي إلى أن قانون الضمان سوف يطبق على الموظفين الذين يعملون بنظام العقود والموظفين الجدد في البلدية.