الخليل: الأجهزة الأمنية تعتقل 4 شبان لدعوتهم للمشاركة باعتصام رفض الضمان

الخليل- وطن: اعتقلت الأجهزة الأمنية في الخليل، 4 شبان، مساء اليوم الاثنين، بعد دعوتهم عبر مكبرات الصوت للمشاركة في الاعتصام الرافض للضمان الاجتماعي غداً الثلاثاء.

وأوضح صهيب زاهرة منسق حراك الجنوب، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 4 شبان كانوا يدعون للمشاركة في الاضراب الشامل غداً والانضمام للاعتصام المركزي في المدينة، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الى أن الاعتصام الذي كان مقرر غداً في الخليل، تم الغاؤه لعدم اشعار المحافظ بتنظيمه، فيما سيبقى الاضراب الشامل قائم.