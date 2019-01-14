مستوطنون يغلقون المدخل الغربي لبلدة تقوع في بيت لحم



بيت لحم- وطن: اغلق مستوطنون مساء اليوم الاثنين، المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن حوالي خمسين مستوطنا تجمهروا على المدخل الغربي للبلدة وقاموا بإغلاقه، حيث رفعوا الاعلام الإسرائيلية واثاروا حالة من الرعب والهلع في المنطقة الواقعة في سهل البقيعه، وسط حراسة من قبل قوات الاحتلال .

وأشار أبو مفرح الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم التعسفية بحق السكان في تقوع، كان آخرها يوم الجمعة، برشق سيارات المواطنين بالحجارة .

(وفا)