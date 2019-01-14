مزايا متعددة ترضي جميع الأذواق.. عروض مختلفة.. طرق دفع متنوعة

روابي - وطن: مع ازداد الإقبال على الانتقال للسكن في مدينة روابي التي تقدّم لسكانها مزايا عدّة لبيئة متكاملة تجمع ما بين السكن، العمل والحياة، تكبر المدينة ضمن مخططها الهيكلي المنظّم، واستكمالاً لمسيرة بنائها.. بدأت الطواقم الهندسية منذ أشهر بالعمل في بناء حي جديد ضُخّت فيه خبرة الأحياء السكنية الأربعة السابقة مع لمسات جديدة ومزايا عديدة.

حي "إكشاف" باسمه الكنعاني والذي يعني السحر، يسير بناؤه بسرعة ليسبق جدوله الزمني، وذلك بجهود حثيثة من شركات المقاولات المحلية من الدرجة الأولى وبإشراف من مهندسي روابي، والذين يعملون على أن يكون الحي جاهزا للسكن بحلول عام 2020.

وجرى الاهتمام في بناء حي "إكشاف" بكل التفاصيل التي تجعل منه حيا متكاملا، حيث يقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة روابي، ويضم أكثر من 400 شقة سكنية في بناياته العصرية التصميم المبنية بحجر روابي، وتحظى بناياته بإطلالات متنوعة، فبعض شرفاتها تطل على الساحل الفلسطيني والتلال المحيطة بالمدينة، وبعضها على درب البلد الذي يصل أحياء المدينة بالمركز التجاري الـ "كيو سنتر"، وعلى مرافق اللعب والمساحات الخضراء الكبير المتمركزة وسط الحي وأطرافه بشكل يضفي شعورا بالاتساع.

وبالإضافة إلى ما تقدمه مدينة روابي من خدمات متكاملة لسكانها في الأحياء كافة، سينعم أهالي حي "إكشاف" بمزاياه الكثيرة، من إطلالات خلابة وتنوع في مساحات الشقق بشكل يلبي احتياجات مختلف العائلات والشباب والشابات المستقلين، حيث تتراوح ما بين الـ 60 مترا مربعا وحتى الـ 200 متر مربع، كما سيوفر الحي شققا بغرفة نوم واحدة، غرفتين وثلاثة غرف نوم، بينما يمكن دمج شقتين للحصول على مساحات أكبر وغرف أكثر، وحتى يتمكن الساكن من الاستمتاع بالمناظر الخلابة والحصول على أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية والهواء النقي لجميع أرجاء المنزل، فقد جرى استبدال الشبابيك بالفتحات الفرنسية الواسعة، كما اعتُمدت الشرفات البارزة لتعطي شعوراً بالانفتاح على الخارج، بالإضافة إلى توفير ترسات مميزة ومداخل خاصة لبعض الشقق.

وفيما يتعلق بتصميم البناية فقد جرى الالتزام بالطابع القديم – العصري، بنقوش جديدة للواجهات الخارجية، ما يضفي طابعا حديثا وخاصا بالحي، أما بالنسبة لمساحات اللعب الآمنة فكما جرت العادة في باقي الأحياء جرى توزيعها بأسلوب يخدم البنايات وتمكن جميع السكان من الوصول إليها بالإضافة إلى وجود ملاعب للكبار والصغار وأجهزة رياضية على الأرصفة.

تملّك شقّة في حي "إكشاف".. عروض عدّة وطرق دفع متنوعة:

مع كل المزايا التي يقدّمها حي "إكشاف" للراغبين بالسكن فيه ليرضي جميع الأذواق، يقدّم قسم المبيعات عروضا عدة وطرق دفع متنوعة، من دفع ثمن الشقة دفعة واحدة "كاش" أو من خلال التمويل البنكي، ولأول مرة يمكن للمشتري أن يقسّط دفعات ثمن الشقة مع المالك مباشرة، بالإضافة إلى العروض التي على رأسها حملة "الصاحب ساحب".

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