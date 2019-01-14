بعد اعتقال استمر 3 أعوام.. الأسيرة الجريحة لمى البكري على موعد مع الحرية غداً

الخليل- وطن: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، يوم غدٍ الثلاثاء، عن الأسيرة الجريحة لمى منذر حافظ البكري من الخليل.

وأفاد امجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أن الأسيرة البكري طالبة في الصف العاشر اعتقلت بتاريخ 12 كانون الاول/ ديسمبر 2015، أثناء مرورها قرب مستوطنة كريات أربع في طريق عودتها من المدرسة حيث أصيبت بثلاث رصاصات، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأضاف قائلاً: " خلال عملية اعتقالها تركت تنزف أكثر من نصف ساعة دون أن يقدم لها أي علاج، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى هداسا حيث أجريت لها عملية جراحية في ساقها اليسرى، ولا زالت تعاني من عدم القدرة على السير نتيجة خطورة الإصابة وعدم إجراء العملية الجراحية بالشكل المناسب، وعانت من إهمال طبي خلال فترة اعتقالها أدى إلى تفاقم وضعها الصحي.

وأوضح النجار أنه خلال مدة التوقيف خضعت إلى أكثر من عشرين محكمة وكان يتم احضارها على كرسي متحرك إلى أن صدر حكم بحقها مدته ثلاث سنوات وغرامة مالية 6000 شيقل، لافتاً إلى أنه سيتم غدًا استقبال الأسيرة المحررة على حاجز جبارة في جنين، بعد ان تفرج عنها سلطات الاحتلال من سجن الدامون.