"إسرائيل" تبدأ تصدير الغاز "بكميات مضاعفة" إلى مصر خلال أشهر قليلة

وطن- وكالات: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال أشهر قليلة".

وأبلغ الوزير وكالة "رويترز" بأن حجم صادرات الغاز من "إسرائيل" إلى مصر سيتضاعف بعد دخول حقل لوثيان حيز التشغيل الكامل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفا "إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات، خلال منتدى إقليمي للغاز في القاهرة".

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس الأحد إلى القاهرة ليشارك في مؤتمر حول الغاز، في زيارة نادرة لمسؤول إسرائيلي إلى مصر.

وتلقى الوزير الإسرائيلي دعوة من الحكومة المصرية، بحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية. وفي تصريح للإذاعة الإسرائيلية قبل مغادرته إلى القاهرة، اعتبر شتاينتز أنه بانعقاد هذا المنتدى سيكون هناك "لأول مرة تعاون اقتصادي فعلي بين دول محور السلام".

وفي شباط/فبراير 2018، وقعت مصر مع "اسرائيل" اتفاقا لتصدير الغاز الاسرائيلي من حقلي تامار وليفياثان الى مصر.