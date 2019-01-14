مغاربة يدعون لمقاطعة حفل للمغني إنريكو ماسياس بسبب دعمه لجيش الاحتلال

وطن- وكالات: دعا مثقفون وأكاديميون مغاربة لمقاطعة حفل ينتظر أن يحييه إنريكو ماسياس، المغني الفرنسي اليهودي ذو الأصول الجزائرية، بسبب دعمه لجيش الاحتلال، في وقت تتكثف التحركات الإسرائيلية لجعل التطبيع المغربي مع دولة الاحتلال مسألة عادية رغم رفض المغرب إقامة علاقات رسمية، والرفض الشعبي لمحاولات التطبيع.

وأصدر مثقفون وفنانون مغاربة نداء لمقاطعة حفلة ماسياس المرتقبة منتصف شهر شباط/ فبراير المقـــبل، معتـــبرين أن هذا المغني الذي يقدم نفسه كمدافع عن السلام، هو في الحقيقة مدافع عن الاحتلال ، وبالخصوص مدافع عن الجيش تحديدا.

ويقول المثقفون والأكاديميون الذين أطلقوا مبادرة «الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» خلال العام الماضي، على خلفية مشاركة مخرجين مغاربة بأفلامهم في أحد المهرجانات السينمائية في إسرائيل، إن ماسياس ينخرط في جمعية تسمى «ميكدال»، وتعنى بالدفاع عن الجنود المنتمين لوحدة متخصصة في مراقبة الحدود، ومعروفة بجرائم الحرب والوحشية تجاه المدنيين، مشددين على أن صعود ماسياس على خشبة «ميغاراما» في 14 فبراير/شباط المقبل «عار» ومسبة في حق الجمهور البيضاوي، وذلك في وقت قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إنه رصد تحركات حثيثة لترتيب وفد مغربي إلى دولة الاحتلال يضم إعلاميين.

وأضاف هؤلاء أن ماسياس بالرغم من تغنيه بالعالم العربي، خصوصا مسقط رأسه قسنطينة، إلا أنه عرف باتخاذه مواقف مساندة لإسرائيل وجيش الاحتلال، وقام بترؤس حملة تبرعات لصالح دولة الاحتلال، وتقابل زياراته إلى البلدان العربية وخصوصا مسقط رأسه الجزائر بالرفض.