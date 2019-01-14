الرئيس عباس يلتقي أمين عام الأمم المتحدة

وطن: التقى الرئيس محمود عباس، في نيويورك، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووضع سيادته، الأمين العام للأمم المتحدة في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس.

وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، خاصة تقرير الأمين العام بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتقاريره المتعلقة بتنفيذ القرار 2334، وتحديدا فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والاستيطان.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.