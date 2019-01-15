أبو هولي يدعو منظمة الغذاء العالمي لإعادة النظر في تقليص مساعداتها للفلسطينيين

رام الله- وطن: دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي منظمة الغذاء العالمي بإعادة النظر في تقليص مساعداتها للأسر الفقيرة في فلسطين، محذرا من مخاطر ذلك على المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي، والذي يقدر عددهم بـ 360 ألف شخص.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، ان انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من كانون الثاني/يناير الجاري الى جانب تقليص قيمة بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية بنسبة 20% لأكثر من 165 الف فلسطيني، من بينهم 110 آلاف في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات سينذر بكارثة انسانية في ظل تفشي البطالة والفقر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني واستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يعتمد 80 بالمائة من سكانه ، على المساعدة الدولية.

وطالب الدول المانحة والممولة والداعمة لبرنامج الغذاء العالمي بسرعة التحرك والاستجابة لنداء منظمة الغذاء العالمي لتغطية العجز المالي في موازنتها التي تقدر بـ 57 مليون دولار.