مستوطنون يجرفون 30 دونماً في خربة يانون جنوب نابلس

رام الله- وطن: جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، 30 دونماً في خربة يانون جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان جرافات تابعة للمستوطنين جرفت أراضي في يانون تقدر مساحتها بـ30 دونما، بهدف زراعتها، والسيطرة عليها لاحقا.

واضاف، ان هذه الأراضي ملكية خاصة للمواطنين الذين منعوا من دخولها منذ العام 2006.

واكد دغلس ان يانون خسرت ما يقارب 85% من مساحة اراضيها، جراء ممارسات المستوطنين، موضحا أنها محاطة بخمس بؤر استيطانية تحيطها من الجهات الأربع.

(وفا)