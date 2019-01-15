فيديو| الخليل تلتزم بالاضراب رفضاً للضمان الاجتماعي

الخليل- وطن: عم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، في وقت دعا فيه الحراك الرافض للقانون لاعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة.

وأفاد مراسلنا بأن الإضراب شلّ مؤسسات القطاع الخاص والشركات والمحال التجارية التي قررت منذ الأمس الالتزام بالاضراب.

وكان الحراك الموحد لإسقاط القانون دعا لإضراب عام للقطاعين الخاص والأهلي بمحافظات الضفة اليوم، لإسقاط قانون الضمان.

وفي رام الله، دعا الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان لاعتصام حاشد أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة، رفضاً للقانون.