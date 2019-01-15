الوظائف "ذات الرواتب الأعلى" في الشرق الأوسط

وطن: كشفت دراسة جديدة عن متوسط ​​الرواتب في مجموعة من قطاعات العمل في منطقة الشرق الأوسط، لتعطي فكرة عن أكثر الاختصاصات درا للمال في المنطقة.

واعتمدت الدراسة على استطلاع للرواتب في الشرق الأوسط شارك فيه أكثر من 100 ألف شخص من مرشحي مجموعة التوظيف "مايكل بيج" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.

وفيما يلي أهم الوظائف التي تحظى برواتب كبيرة أو جيدة في الشرق الأوسط بحسب ما ورد في موقع "واتس أون":

المالية والمحاسبة

المدير المالي: 60 ألف درهم إماراتي (16600 ألف دولار شهريا)

مدير الضرائب: 32500 درهم إماراتي

مدقق حسابات رئيسي: 21 آلاف درهم إماراتي

محاسب مبتدئ: 10 آلاف درهم

القطاع الرقمي (Digital)

رئيس التسويق الرقمي: 47،500 درهم إماراتي

مصمم الغرافيك والرسوم المتحركة: 21،500 درهم إماراتي

مسؤول التسويق الرقمي: 13 آلاف درهم إماراتي

قطاع التكنولوجيا

رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات: 42500 درهم إماراتي

مهندس الحماية الأمنية: 22،500 درهم إماراتي

مدير الدعم الفني: 26 ألف درهم إماراتي

محلل البيانات: 20 ألف درهم إماراتي

قطاع التجزئة

رئيس التسويق : 30،000 درهم إماراتي

مدير المنطقة: 27،000 درهم

مدير المتجر المساعد: 14000 درهم - 20.000 درهم إماراتي

منسق المبيعات: 9 آلاف درهم - 13 ألف درهم إماراتي

الموارد البشرية

رئيس قسم الموارد البشرية: 50 ألف درهم إماراتي

مدير الموارد البشرية: 28 ألف درهم إماراتي

مدير الموارد البشرية: 12 ألف درهم إماراتي

الشؤون القانونية

رئيس القسم أو مكتب قانوني: 100 ألف درهم إماراتي

مساعد أول (نائب الرئيس): 55 ألف درهم إماراتي

مساعد ثان: 35 ألف درهم إماراتي

خبير قانوني: 25 ألف درهم إماراتي

المبيعات والتسويق

مدير المبيعات: 55 ألف درهم إماراتي

مدير التسويق: 48 ألف درهم إماراتي

مدير الحساب الرئيسي: 29 ألف درهم إماراتي

مدير العلامة التجارية: 26 ألف درهم إماراتي