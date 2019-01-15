بالصور| لأول مرة.. مسيرة في غزة رفضا لتطبيق قانون الضمان

غزة- وطن: شهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أول احتجاج للشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضد قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تزامناً مع حراك مماثل في الضفة الغربية.

وشارك العشرات من موظفي القطاع الخاص في الاحتجاج الذي نظم في مدينة غزة، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط قانون الضمان. وطالبوا رئيس الوزراء رامي الحمدالله بوقف العمل بقانون الضمان.

وأكد متحدث باسم المشاركين أنهم سيواصلون نشاطاتهم بالتزامن مع تلك التي تجري في الضفة الغربية للتأكيد على أن الحراك سيكون موحداً حتى اسقاط القانون.