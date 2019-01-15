الأرصاد الجوية تصدر آخر تحديثات المنخفض القطبي القادم

رام الله- وطن: صرح مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد بأن البلاد ستتاثر، غداً الاربعاء، بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا مصحوب بكتله هوائية باردة جداً من اصل قطبي مما يؤدي الى انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تسود اجواء باردة جداً وغائمة وماطرة على معظم مناطق فلسطين، وتكون الامطار غزيرة على بعض المناطق مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، واعتباراً من ساعات المساء والليل تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية والتي تزيد عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر وقد تكون تراكمية وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ الساعة وسوف تقوم دائرة الارصاد الجوية بالتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي.

واضاف أبو أسعد في بيان وصل وطن، بان فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 24 ساعة حيث تبقى الفرصة مهيأة في ساعات يوم الخميس، لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة ينحسر المنخفض الجوي وتميل الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واهاب أبو أسعد بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه وان يتابعو التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجويةعلى شبكة الأنترنت www.pmd.ps أو الأتصال على دائرة التنبؤات الجوية على رقم 2403104 وأيضا على رقم 2403103 أو على موقع التواصل الاجتماعيFACEBOOK .

وكذلك الاستماع الى الارشادات و التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة وخاصة الدفاع المدني الفلسطيني وجهاز الشرطة خلال فترة المنخفض من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

لذا تحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية المصاحبة له:

- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه.

- سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات.

- خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات مابعد منتصف الليل.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.