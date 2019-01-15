مجلس الوزراء: اعتمدنا التعديلات المتفق عليها بشأن قانون الضمان.. ونقابة المحامين لـوطن: قرار الحكومة ردة فعل ومحاولة لاحتواء الشارع فقط

رام الله- وطن: أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وحول طبيعة التعديلات التي أعلن مجلس الوزراء اعتمادها، تواصلت وطن مع أمجد الشلة ممثل نقابة المحامين في المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات القطاعية، والذي أكد بدوره أنهم لم يبلغوا رسيماً بقرار التعديلات أو طبيعة هذه التعديلات التي تم اعلان تعديلها.

مشيراً الى أن قرار اعتماد الحكومة التعديلات، وصلهم عبر الاعلام فقط، نافياً تبليغهم بشكل رسمي باعتماد أية تعديلات أو ماهيتها.

وأضاف الشلة: أن الحكومة تتعامل مع الأمر على أنه ردة فعل الهدف منها احتواء الشارع فقط، مشيراً الى أنه كان الأجدر والأولى بالحكومة ان تحتوي الشارع قبل تفجر الحالة.

وأكد على أن النقابات المهنية ستعقد اجتماعاً خلال الايام القليلة القادمة لدراسة الحالة حول اذا ما كانت مسألة تعديلات، أم مسألة الوقوف الى جانب قرار الشارع برفض قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد الشلة على أنهم كنقابات حتى اللحظة متمسكين بتحديث برامجهم المتعقلة بالخطوات التصعيدية القادمة حول الضمان، مضيفاً: اجتماعتنا القادمة ستحسم موقفنا ما إذا كان مطالبة بتعديلات القانون أم الغائه مطلقاً، منوهاً أن التوجه سيكون نحو الالغاء بشكل قانوني.

وكان مجلس الوزراء أهلن خلال جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، في رام الله قراره اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجلس الوزراء أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.