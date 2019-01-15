تقرير لجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وطاقمها نائم

القدس- وطن: كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء، عن "حدث خطير" وقع أمس في قاعدة لجيش الاحتلال في النقب، إذ نام طاقم الدبابة داخلها وسارت مسافة مئات الأمتار دون قيادة.

وذكر موقع "والا" العبري أن طاقم دبابة من نوع "ميركافا 4" خلدوا إلى النوم داخلها في قاعدة للجيش بالنقب، وسارت الدبابة وحدها مسافة 600 متر، وقطعت الطريق رقم 40 المكتظ عادة بالمركبات، ثم توقفت بعدها دون وقوع إصابات أو أضرار.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن الحدث كاد يؤدي إلى كارثة بسبب إهمال الطاقم، مشيراً إلى أن الجنود سيخضعون للتحقيق لاستخلاص العبر.