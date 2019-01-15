المحامي البرغوثي لـوطن: قرار وقف تعيين النائب العام مؤقت وليس نهائيا

وطن: اعتبر المحامي ابراهيم البرغوثي، المدير العام للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، أن قرار المحكمة بوقف تعيين النائب العام أحمد براك من منصبه، هو قرار مؤقت وليس نهائيا.

وفي حديث لـوطن بين البرغوثي أنه يفترض ان يتم تبليغ لائحة الطعن للنائب العام، والتي من حقه ان يرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه.

وأضاف " بعد ذلك تستمع المحكمة لبينات الطرفين ومرافعاتهم ثم تصدر حكمها النهائي في الموضوع".

وأوضح أنه إذا ما وجدت هيئة محكمة العدل العليا التي أصدرت القرار أن الدعوى صحيحة، ستقرر إلغاء تعيين البرّاك إلغاء نهائيا، واعتبار تعيينه باطلا "ابتداء".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام احمد براك كنائب عام لدولة فلسطين، كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني، وفق ماتحدث به المحامي محمد الهريني لـ وطن.

وأشار المحامي البرغوثي أن الاجتهاد الفقهي اختلف في مسألة القيمة القانونية للقرارات المتخذة من النائب العام على فرض ثبوت أن قرار التعيين لم يتفق مع القانون.

وأردف "منهم من ذهب الى اعتبار أن القرارات إذا ترتب عليها مراكز قانونية سواء للأفراد الطبيعيين او الاعتباريين، ومن أجل حماية سلامة المراكز القانونية، تعتبر نافذة".

وتابع " أما القرارات التي لم تترتب عليها مراكز قانونية فتلغى بصرف النظر عن المرحلة التي هي عليها".

وقال إن رأيا آخر يقول إن القرارات الصادرة عن جهة غير مختصة بإصدارها، تعتبر باطلة ابتداء.

وأضاف البرغوثي، أن كافة الآثار الناشئة عن قرار صادر عن النائب العام الذي رأت محكمة العدل العليا أن تعيينه لا يتفق مع صحيح القانون، تصبح زائلة ولا قيمة قانونية لها.