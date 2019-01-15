"يلا نشوف فيلم" في جامعة غزة.. 20 عرضا سينمائيا حضرها أكثر من 1300 مشاهد

وطن: اختتمت جامعة غزة مشاركتها في مشروع مؤسسة "شاشات سينما المرأة" الذي يحمل عنوان "يلا نشوف فيلم" بتنظيم 20 عرضا سينمائيا لأفلام من إنتاج شاشات.

وشاهد الأفلام العشرين ما يقرب من 1329 مشاهدا، كان من ضمنهم 540 من الإناث و788 من الذكور، في تظاهرة فنية ونوعية قدمتها الجامعة لطلبتها وكادرها التعليمي والإداري والمجتمع المحيط.

وحملت التظاهرة الفنية عبر العروض العشرين دعوات ومطالب من الجمهور بضرورة توفير قاعة عرض سينمائية متخصصة في جامعة غزة، وتسيير رحلات تثقيفية مدعومة من وزارة الثقافة أو من مؤسسات المجتمع المدني.

وأوصى الجمهور بضرورة تكثيف هذه العروض في المخيمات المكتظة بالسكان وبعض مدارس الثانوية العامة وخصوصا من فئة الإناث لدعمهم وتمكينهن بالمجتمع لكونها تعتبر ذات قيمة كبيرة في نشر ثقافة تمكين المرأة لما تحمله من قدرة على تغيير العادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة داخل المجتمع.

وامتازت التظاهرة بالعمل على تفعيل طلبة الجامعة وتحديدا طلبة كلية علوم الاتصال واللغات في الجامعة بقيادة مناقشات الأفلام وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز قدراتهم في النقاش والحوار، وتنظيم عملية طرح الآراء المختلفة ومنح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بشكل حر وهو ما جعلهم فاعلين في نشر ثقافة السينما للجميع وتعزيز الإيمان بقضية المرأة ومطالبها العادلة.

وغلب على جمهور الأفلام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى مجموعة من الضيوف الذين وجهت لهم الدعوات لمشاهدة الأفلام، وجلهم أعجبوا بقدرة المرأة الفلسطينية على صناعة مثل هذه الأعمال رغم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ضعف في الإمكانيات، وهو ما عزز لديهم الإيمان بقيمة وقدرة المرأة في المجتمع كونها شريكا أساسيا ورئيسيا في المجتمع.