هاني المصري لوطن : يجب ان نتوحد ونقف مع انفسنا لتوظيف التأييد العالمي لصالح قضيتنا العادلة

رام الله – وطن للانباء : اكد مدير المركز الفلسطينية لابحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية - مسارات هاني المصري ان الخيارات كثيرة امام الفلسطينيين من اجل تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، واول هذه الخيارات هو ضرورة الايمان بدور الشعب وقدراته وتفوق قضيته اخلاقيا وعدالتها الى جانب ضرورة ادراك القيادات الفلسطينية ان هناك ابعادا كبيرة للقضية الفلسطينية عربية واسلامية وانسانية ، الى جانب ان العالم يقف معنا كفلسطينيين لكن بالدرجة الاولى يجب ان نقف نحن مع انفسنا حتى نستطيع توظيف تاييد العالم لنا بخاصة وان الراي العام العالمي اليوم يتجه نحو نصرة الفلسطينيين وقضيتهم .

وأكد المصري لوطن على هامش ندوة عقدها مسارات مساء اليوم في مدينة البيرة وغزة عبر نظام الفيديو كونفرس ان هذه الندوة جاءت من اجل مناقشة كيف يمكن وقف مسار التدمير الذاتي الناجم عن استمرار الانقسام وتعميقه والذي يؤدي الى مخاطر جسيمة تهدد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولذلك سنبحث كل القضايا التي يمكن ان تساعدة في مواجهة هذه التحديات المتمثلة بمستقبل السلطة ومنظمة التحرير واستراتيجية مواجهة الاحتلال وانهاء الانقسام .