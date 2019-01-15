"في وثيقة حصرية لوطن" .. ابتزاز أمريكي جديد لفلسطين من خلال البنوك

رام الله- وطن - رولا حسنين: في محاولات مستمرة من الإدارة الأمريكية لابتزاز الشعب الفلسطيني بشتى الوسائل، وبعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، ومحاولة اجبار الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على قبول ما يسمى "صفقة القرن"، أقدمت الادارة الامريكية على خطوة ليست الأولى من نوعها لابتزاز القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هذه المرة من خلال ضرب الاقتصاد الفلسطيني، عبر رفع دعاوى قضائية ضد بنوك فلسطينية وأردنية عاملة في فلسطين، ولها دورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أرسل بنك القاهرة عمان، الى هيئة الأوراق المالية الأردنية رسالة حصلت "وطن للانباء" على نسخة حصرية منها يخبرها فيها بأن مجموعة من الدعاوى القضائية رفعت لدى المحاكم الأمريكية ضده للمطالبة بتعويضات مالية، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب الأمريكي" عن أضرار يزعمون أنها ناتجة عن هجمات قام بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية خلال عام 2001.

ووفقاً لمصادر وطن فإن البنوك الفلسطينية التي تم رفع دعاوى قضائية ضدها في امريكا هي بنك الاستثمار وبنك فلسطين، والبنك الأردني "القاهرة عمان " العامل في فلسطين، بحجة تمويل "جماعات ارهابية" وفقا لقانون الارهاب الامريكي.

دعاوى تناقض الزمن!

وتشمل الدعاوى أن هذه البنوك استقبلت حوالات بنكية من الحكومة العراقية برئاسة الراحل صدام حسين لعوائل شهداء وأسرى وجرحى فلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، في اطار دعم الحكومة العراقية للفلسطينيين آنذاك، وأيضاً فتح حسابات لوزارة الأسرى والمحررين وكذلك لأسرى تصفهم واشنطن بأن "أياديهم ملطخة بالدماء".

ولم تقتصر الدعوى على التهم المذكورة أعلاه ضد البنوك، إنما أيضاً شملت تهمة فتح حسابات بنكية للجامعة الاسلامية في غزة على اعتبارها محسوبة على حركة حماس.

واللافت في الأمر، أن الجامعة الاسلامية في غزة كانت تتلقى مساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى عام 2007، فكيف يتم اعتبار فتح حسابات بنكية لها تهمة أمام القضاء الأمريكي!.

من خلف هذه الدعاوى ؟

يشار الى أن هذا الابتزاز تقوده جماعات أمريكية محافظة وجماعات من اللوبي الصهيوني وصناديق استثمار بهدف ابتزاز البنوك والحصول على تعويضات "والتي هي غير مشروعة"، وهذه الخطوة تأتي في سياق محاولات تمرير صفقة القرن من خلال ممارسة أشكال مختلفة من الضغوطات، مثل وقف المساعدات وفرض العقوبات والآن قضية الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الامريكية ضد البنوك الفلسطينية والأردنية، بدليل أن هذه الدعاوى جاءت بعد 18 عاماً من "الاتهامات" التي تحويها حيث تتحدث عن عامي 2001-2002.

البنك العربي كسب قضية مشابهة

وسبق أن رُفعت دعاوى ضد البنك العربي في أمريكا بتهم مشابهة، وكسب البنك العربي القضية، لتنكسر بذلك كل المحاولات البائسة لابتزاز الشعب الفلسطيني واقتصاده، حيث تعتبر هذه البنوك هي رافعة الاقتصاد الفلسطيني التي تحاول الإدارة الأمريكية ابتزازها للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ويعتبر بنك القاهرة عمان أول بنك أردني يعمل في فلسطين، وله دور رائد ومتميز في خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تقديمه لمجموعة شاملة ومتميزة من الخدمات الاقتصادية والمجتمعية.

وكذلك بنك فلسطين وهو أكبر بنك في فلسطين تأسس عام 1960 ويسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية، ويساهم بشكل ملحوظ في رفع الاقتصاد الفلسطيني.

كما أن لبنك الاستثمار الفلسطيني دوره الريادي الاقتصادي والخدماتي في سبيل خدمة الاقتصاد الفلسطيني.

وليست البنوك الفلسطينية وحدها التي تواجه مثل هذه الدعاوى في القضاء الأمريكي، إنما شهدت الأيام القليلة الماضية رفع دعاوى في أمريكا ضد بنوك لبنانية واتهامها بتمويل "حزب الله" والمطالبة بتعويضات للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق خلال الاحتلال الأمريكي لها.

الخبير الاقتصادي الخالدي لوطن: لن تستطيع هذه القضايا فرض عقوبات على الاقتصاد الفلسطيني

وقال الخبير الاقتصادي رجا الخالدي لـ وطن إن هناك محاولات لمقاضاة مصارف فلسطينية لأحداث مرّ عليها زمن طويل، تدعي أنها تتعلق "بالإرهاب"، وتحت هذا المسمى الكبير فإن أمريكا تحاول فعل ما تريد.

وأضاف أن مثل هذه القضايا تأتي في محاولة الضغط على الفلسطينيين واقتصادهم، تقع ضمن الحملة المعادية للفلسطينيين، تمولها مؤسسات إسرائيلية، ولكنها لن تستطيع فرض عقوبات على الفلسطينيين ولا على اقتصادهم.

الدكتور الشلالدة لوطن: هذه الدعاوى انتهاك صارخ للقانون الدولي

ووقوفاً على ما ينص عليه القانون الدولي، تحدثت وطن مع خبير القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور محمد فهاد الشلالدة، والذي أكد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ابتزاز اقتصادي بحجة "الارهاب" هو مخالف للقانون الدولي، مشيراً الى أنه لا يوجد حتى اليوم تعريف قانوني دولي حول "ما هو الارهاب"، وبالتالي فإن أمريكا و"اسرائيل" وبعض الدول هي التي تسعى الى عدم ايجاد معاهدة دولية تعرف الارهاب، حتى تختلط الأمور ما بين الارهاب في القانون الدولي وبين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير للشعوب.

وأشار الى أنه لا يوجد أي سند قانوني في القانون الدولي يصنف المقاومة التي تمارسها الدول المحتلة على أنها ارهابية، هذا تصنيف أمريكي مرفوض قانوناً.

مؤكداً على أن هذه القضايا باطلة والقانون الدولي لا يتماشى معها قانونياً، والقاعدة القانونية الدولية تمسو على القانون الداخلي لأي دولة، فلا يحق لدولة رفع قضايا على دولة أخرى وفق قانونها الوطني الداخلي.

وشدد الشلالدة على أنه لا يتوجب على أي دولة محتلة دفع تعويضات لمحتلِها، كون المقاومة حق مشروع للدولة التي تتعرض لاحتلال، مشيراً الى أن مثل هذه القضايا تعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي.