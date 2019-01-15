الاحتلال يقرر تقديم لائحة اتهام ضد المتهم الرئيس بقتل عائشة الرابي

وطن: قرر ما يسمى بالإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تقديم لائحة اتهام خلال الأيام المقبلة ضد المستوطن المتهم الرئيس بقتل المواطنة عائشة الرابي قرب نابلس في الثاني عشر من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن محكمة الاحتلال مددت اليوم احتجاز المتهم لحين تقديم لائحة اتهام ضده خلال أيام. مشيرا إلى أنه تم اكتمال التحقيق معه ونقلت جميع المواد إلى المدعي العام.

وأشار الموقع إلى أن أربعة مستوطنين آخرين مشتبه بمشاركتهم في الجريمة تم الإفراج عنهم تحت ظروف تقييدية الأسبوع الماضي.