عائلات الصباغ تتمكن من تأجيل قرار إخلاء منازلها في القدس

القدس- وطن: قرّرت ما تُسمى دائرة الإجراء الإسرائيلية، تجميد قرار إخلاء عائلات الصبّاغ المقدسية من منازلها، بعد طلبٍ تقدم به محامو العائلات، حتى صدور قرار نهائي خلال شهر من الآن.

وأفاد الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس ، في بيان له مساء الثلاثاء، وبأنّ طلب عائلة الصباغ جاء لعدة أسباب منها: أن قرار ملكية الأرض في حي الشيخ جراح لم يتم البت فيها بعد، وكذلك لأن قرار اخلاء عائلات الصباغ الصادر في 2012 من محكمة الصلح يرتبط بالبت في ملكية الأرض.

وجاء ضمن طلب العائلة أن "القرار غير واضح فنيا، وهل المطلوب الاخلاء من جميع البناية التي تسكنها العائلات؟ أم فقط من الجزء الذي تم إضافته للبناء الأصلي؟".

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا قرارًا بإخلاء خمس عائلات (45 مواطنًا) تابعة لعائلة الصباغ من منازلها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وأمهلتها حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدًا نهائيًا لإخلاء المنازل لصالح المستوطنين.