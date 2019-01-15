قتيلان في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: قتل شابان وأصيب ثالث في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، على شارع رقم (24) في مدينة الطيرة، بالداخل المحتل.

وعُلم أن ضحيتي جريمة إطلاق النار هما عدي داود عبد الحي (28 عاما) وأشرف حسن فضيلي (43 عاما) من سكان الطيرة.

وبحسب المصادر الطبية، فإن مركز الرحمة الطبي في الطيرة تلقى بلاغا عند الساعة 16:53 بإطلاق نار في شارع رقم (24). وهرعت قوات الإسعاف إلى المكان وحاولت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمصابين، قدرّت حالة أحدهما بالحرجة والآخر ببالغة الخطورة.

وأفادت المصادر الطبية بأنها وصلت إلى المكان ووجدت شابا (28 عاما) ملقى على الأرض في حالة فقدان وعي تام، قدمنا له العلاج الطبي الذي شمل تنفس والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، نقلناه على وجه السرعة إلى المستشفى وهو بحالته حرجة.

وأشارت إلى أنه تم نقل شخص آخر إلى عيادة محلية ومن هناك نقل في سيارة للعناية المكثفة إلى المستشفى، وسط عمليات إنعاش قلبي ورئوي متواصلة، وهو بحالة حرجة.

ونقل المصابان إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج. حيث باءت محاولات الطواقم الطبية في عمليات الإنعاش بالفشل، ليتم الإعلان لاحقًا عن مقتل الشابين متأثرين بجراحهما.

هذا وهرعت قوات الشرطة إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أفادت المصادر بأن هناك مصابا ثالثا بجروح لم تحدد طبيعتها نُقل كذلك إلى مستشفى "مئير".