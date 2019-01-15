انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة فلسطين للتأمين

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة اجتماعها يوم الأحد الموافق 13/1/2019 في مقر الادارة العامة للشركة بمدينة البيرة وعبر نظام الاتصال المرئي مع قطاع غزة، ناقشت خلاله التقرير المالي للغاية الريع الثالث من العام 2018، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الشركة وعرض الاجراءات التصويبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وخطة العمل للفترة المقبلة، كما حضر الاجتماع كل من مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب السادة ممثلي هيئة سوق رأس المال، وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الشركة، وممثلي شركة طلال أبو غزالة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، والمستشار القانوني، وأعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، ترشح 7 من المساهمين لعضوية مجلس الادارة وتم اعتمادهم بالتزكية ودون اعتراض من قبل أي من أعضاء الهيئة العامة، كما تم توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

السيد محمد أحمد حسين أبو عوض – رئيساً لمجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة السلام للاستثمار والتطوير

اللواء عمر سليمان عبد الله غيث – نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن الادارة المالية المركزية

السيد أحمد سليم حسين أبو عيد - نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد يحيى محمد سليم أبو عيدة – عضو مجلس إدارة / المدير العام

السيد محمود موسى علي عبود – عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة الربيع العقارية للاستثمار

السيد وديع محمد شعبان المصري – عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة السنابل للتجارة والاستثمار

السيد رائد محمود رضوان زيادة – عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن شركة السنابل للتجارة والاستثمار

كما وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها مجموعة من القرارات أبرزها اعتماد تقرير البيانات المالية لغاية تاريخ 30/9/2018، بالإضافة إلى ابراء ذمة أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الشركة عن الفترة التي شغلوها.